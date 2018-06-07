Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:28, 7 июня 2018 799

На YouTubе-канале «Трансформатор» рассказали о компании «Брикус» — лучшем дилере «Браер» 1

На YouTubе-канале «Трансформатор» рассказали о компании «Брикус» — лучшем дилере «Браер»

YouTube-канал «Трансформатор» — площадка для предпринимателей №1 в России и в мире по размеру аудитории, на него подписаны 1,2 миллиона человек. «Трансформатор» рассказывает о секретах успеха известных представителей отечественного бизнеса. В его выпусках принимали участие такие бизнесмены, как Сергей Полонский, Евгений Чичваркин, Игорь Рыбаков, Андрей Романенко, Эмин Агаларов, Оскар Хартманн, Александр Лебедев.

В среду, 6 июня, на канале опубликовали выпуск, посвященный кирпичной компании «Брикус», которая в 2017 году стала лучшим дилером «Браера» по количеству продаж. Ведущий Дмитрий Портягин познакомился с продукцией «Браер» еще до съемок — он строит дом из керамических материалов этой марки.

Героем выпуска стал Роман Соловов — управляющий партнер «Брикуса», одного из крупнейших операторов московского рынка строительных материалов.

В беседе с Дмитрием Портягиным Роман Соловов рассказал о специфике дистрибуции продукции «Браер» и объяснил, с чего начать сотрудничество с заводом и как добиться успеха в этой области.

«Наши клиенты могут выбрать проект будущего дома из фирменного каталога „Браер“. Мы работаем с этим брендом с момента основания компании, причем и „Браер“, и „Брикус“ пришли на рынок почти десять лет назад, практически в один и тот же год», — отметил управляющий партнер компании.

Следуя традициям «Трансформатора», ведущий спросил представителя «Брикуса», какие особые условия сотрудничества готова предложить компания для подписчиков канала. Роман Соловов ответил, что в течение двух недель со дня выхода выпуска «Брикус» предлагает подписчикам YouTube-канала скидку 10% на кирпич «Баварская кладка» и скидку 15% на инновационный продукт завода — «Кладка Браер».

«Этот оффер — редкая возможность приобрести высококачественный товар на особых условия, ведь немалая часть стройматериалов подорожала уже в марте, а следующее повышение цен состоялось в мае. Компания имеет свои представительства в Рязани, Москве и Калуге, правда у других дилеров „Браер“ такого спецпредложения нет», — подчеркнул Соловов.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:29, 7 июня 2018
Россияне назвали главными проблемы в системах здравоохранения и образования
12:22, 7 июня 2018
Прокуратура проверила соблюдение законов в скопинской колонии
11:24, 7 июня 2018
Рязанская почта рассказала о режиме работы в праздники
10:47, 7 июня 2018
Житель Кадома выплатит долг банку после вмешательства суда
10:28, 7 июня 2018
На YouTubе-канале «Трансформатор» рассказали о компании «Брикус» — лучшем дилере «Браер» 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

Одним из приоритетных корпоративных направлений клиники является непрерывное обучение персонала.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 39 806
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
14:13, 27 мая 2018 27 491
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
14:16, 2 июня 2018 19 816
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
19:44, 26 мая 2018 17 585
Deep Purple и Thirty Seconds To Mars. Рязанский губернатор поделился своим «дорожным» трек-листом
21:08, 26 мая 2018 16 884
РГУ лишили аккредитации на экономические и управленческие специальности
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум