YouTube-канал «Трансформатор» — площадка для предпринимателей №1 в России и в мире по размеру аудитории, на него подписаны 1,2 миллиона человек. «Трансформатор» рассказывает о секретах успеха известных представителей отечественного бизнеса. В его выпусках принимали участие такие бизнесмены, как Сергей Полонский, Евгений Чичваркин, Игорь Рыбаков, Андрей Романенко, Эмин Агаларов, Оскар Хартманн, Александр Лебедев.

В среду, 6 июня, на канале опубликовали выпуск, посвященный кирпичной компании «Брикус», которая в 2017 году стала лучшим дилером «Браера» по количеству продаж. Ведущий Дмитрий Портягин познакомился с продукцией «Браер» еще до съемок — он строит дом из керамических материалов этой марки.

Героем выпуска стал Роман Соловов — управляющий партнер «Брикуса», одного из крупнейших операторов московского рынка строительных материалов.

В беседе с Дмитрием Портягиным Роман Соловов рассказал о специфике дистрибуции продукции «Браер» и объяснил, с чего начать сотрудничество с заводом и как добиться успеха в этой области.

«Наши клиенты могут выбрать проект будущего дома из фирменного каталога „Браер“. Мы работаем с этим брендом с момента основания компании, причем и „Браер“, и „Брикус“ пришли на рынок почти десять лет назад, практически в один и тот же год», — отметил управляющий партнер компании.

Следуя традициям «Трансформатора», ведущий спросил представителя «Брикуса», какие особые условия сотрудничества готова предложить компания для подписчиков канала. Роман Соловов ответил, что в течение двух недель со дня выхода выпуска «Брикус» предлагает подписчикам YouTube-канала скидку 10% на кирпич «Баварская кладка» и скидку 15% на инновационный продукт завода — «Кладка Браер».

«Этот оффер — редкая возможность приобрести высококачественный товар на особых условия, ведь немалая часть стройматериалов подорожала уже в марте, а следующее повышение цен состоялось в мае. Компания имеет свои представительства в Рязани, Москве и Калуге, правда у других дилеров „Браер“ такого спецпредложения нет», — подчеркнул Соловов.