Министр труда и соцзащиты поздравил рязанцев с Днем социального работника

Министр труда и соцзащиты населения Рязанской области Валерий Емец встретился с соцработниками. Мероприятие прошло в четверг, 7 июня, накануне их профессионального праздника.

На встрече присутствовали специалисты различных региональных центров социального обслуживания и домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

Валерий Емец рассказал, что в настоящее время в регионе трудятся порядка пяти тысяч работников социальной сферы и более 400 тысяч жителей получают поддержку от министерства. Он отметил, что наиболее нуждающимися в помощи являются одинокие пожилые люди, инвалиды и сироты.

На всей территории Рязанской области действует более сотни учреждений — комплексные, реабилитационные и стационарные центры социального обслуживания.

«Этим и определяется роль и место социальной службы в Рязанской области. Если вдуматься, нет ни одного человека в региона, которого бы не затрагивала наша служба, — отметил Емец. — В любом случае каждая семья и отдельный человек, так или иначе, связан с системой социальной защиты».

На встрече соцработники в неформальной обстановке рассказали, как пришли в профессию и какие положительные моменты нашли в работе с маломобильными гражданами.

«Работа очень интересная. Люди разные с разными характерами и происхождением, но всех их объединяет одно — трудные жизненные обстоятельства, в которых они попали к нам, — рассказала специалист скопинского дома-интерната общего типа для престарелых и инвалидов Любовь Гусева. — Мы со своей стороны делаем все, чтобы им было комфортно, стараемся улучшить их условия жизни».

В благодарность за труд Валерий Емец вручил всем присутствующим памятные подарки от министерства и поздравил с наступающим Днем социального работника.