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15:53, 7 июня 2018 748
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Из-за реконструкции Южной окружной на улице Роща отключат свет

Из-за реконструкции Южной окружной на улице Роща отключат свет

Из-за реконструкции Южной окружной дороги на улице Роща отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Электричества в жилых домах не будет с 2:00 до 6:00 8 июня и с 9:00 до 17:00 9 июня.


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