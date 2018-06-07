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8:37, 7 июня 2018 413
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Где проскочить? Утренний обзор рязанских пробок: 7 июня

Где проскочить? Утренний обзор рязанских пробок: 7 июня

Утром в четверг, 7 июня, на рязанских дорогах образовалось несколько «традиционных пробок».

Наиболее длинный затор — на Московском шоссе около «Барса». Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на 1,5 километра, скорость автомобилей не превышает 7 километров в час.

Еще одна большая пробка, появилась на улице Бирюзова. Она растянулась от школы №35 до парка Морской славы. Скорость потока не превышает 10 километров в час, а на участке до пересечения с проездом Шабулина — до 3 километров в час.

Затор также образовался на Восточной окружной. Движение затруднено от платного путепровода до пересечения с улицей Тепличной. Скорость потока не превышает 7 километров в час.

По-прежнему из-за ремонтных работ пробка образовалась на Южной окружной дороге. Затор растянулся на 1,8 километра от моста через Плетенку до Юбилейного. Скорость потока — до 5 километров в час. Там же затор образовался на 1,2 километра от Октябрьского городка до Храповскго кладбища. Скорость потока не превышает 3 километра в час.

Крупная пробка возникла на улице Есенина — от пересечения с Затинной до площади Театральной. Автомобили двигаются со скоростью не более 7 километров в час.


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