Двух жителей Сасовского района осудят за ложные показания. Об этом сообщил
Установлено, что двое мужчин, 34 и 33 лет, проходили свидетелями по уголовному делу, по которому обвиняли их знакомого в «систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств».
30 мая 2017 года в ходе заседания рязанцы ввели суд в заблуждение, желая помочь другу избежать наказания. Мужчины исказили действительные обстоятельства по делу, сказав, что им не предоставлялось жилье для употребления наркотиков.
«Данные показания свидетелей могли повлиять на выводы суда о наличии события преступления, о причастности обвиняемого и его виновности, но были опровергнуты совокупностью собранных в ходе предварительного следствия и исследованных в судебном заседании доказательств.», — отметили в сообщении.
Приговором суда их знакомого признали виновным. После вступления приговора в законную силу мужчины сами стали фигурантами уголовного дела по части 1 статьи 307 (заведомо ложное показание).