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17:33, 7 июня 2018 442
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Двух жителей Сасовского района осудят за ложные показания

Двух жителей Сасовского района осудят за ложные показания

Двух жителей Сасовского района осудят за ложные показания. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Установлено, что двое мужчин, 34 и 33 лет, проходили свидетелями по уголовному делу, по которому обвиняли их знакомого в «систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств».

30 мая 2017 года в ходе заседания рязанцы ввели суд в заблуждение, желая помочь другу избежать наказания. Мужчины исказили действительные обстоятельства по делу, сказав, что им не предоставлялось жилье для употребления наркотиков.

«Данные показания свидетелей могли повлиять на выводы суда о наличии события преступления, о причастности обвиняемого и его виновности, но были опровергнуты совокупностью собранных в ходе предварительного следствия и исследованных в судебном заседании доказательств.», — отметили в сообщении.

Приговором суда их знакомого признали виновным. После вступления приговора в законную силу мужчины сами стали фигурантами уголовного дела по части 1 статьи 307 (заведомо ложное показание).


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