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10:17, 6 июня 2018 286
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Роспотребнадзор дал советы рязанцам по выбору клубники

Роспотребнадзор дал советы рязанцам по выбору клубники

Роспотребнадзор дал советы рязанцам по выбору клубники. Рекомендации опубликовали на сайте ведомства.

В связи с началом сезона клубники жителям области напомнили, что при покупке необходимо обращать внимание на внешний вид фруктов и овощей и условия их хранения.

Спелые, качественные плоды клубники можно определить по следующим признакам:

  • ягоды сухие, без признаков гниения;
  • насыщенный однородный цвет, без белого кончика ягоды;
  • листики, обрамляющие ягоду, зеленые, без признаков увядания;
  • кожица ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений;
  • насыщенный ягодный запах.

Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если же плотно прилегают друг к другу — она будет кислить.


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