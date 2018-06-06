Роспотребнадзор дал советы рязанцам по выбору клубники. Рекомендации опубликовали на
В связи с началом сезона клубники жителям области напомнили, что при покупке необходимо обращать внимание на внешний вид фруктов и овощей и условия их хранения.
Спелые, качественные плоды клубники можно определить по следующим признакам:
- ягоды сухие, без признаков гниения;
- насыщенный однородный цвет, без белого кончика ягоды;
- листики, обрамляющие ягоду, зеленые, без признаков увядания;
- кожица ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений;
- насыщенный ягодный запах.
Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если же плотно прилегают друг к другу — она будет кислить.