«Кремлевские вечера» в Рязани открыли оперой «Руслан и Людмила»

Вечером во вторник, 5 июня, в Рязани стартовал фестиваль «Кремлевские вечера». Из-за погодных условий открытие перенесли в зал филармонии.
Первый день фестиваля посвятили творчеству отечественных композиторов. Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Рязанский камерный хор, солисты московского театра «Новая опера» и Новосибирского музыкального театра исполнили оперу Михаила Глинки «Руслан и Людмила», написанную по мотивам произведения Александра Пушкина.
Художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Сергей Оселков объяснил, почему для открытия фестиваля выбрали именно эту оперу. «Музыки немало, хочется выбрать и взять многое. Но, в первую очередь, мы отталкиваемся от возможностей: каких солистов можно пригласить и какие оперы идут в российских оперных театрах. Мы приглашаем из одного театра уже готовую команду, которая хорошо знает и исполняет ту или иную программу», — сказал он.
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Фото рязанской филармонии