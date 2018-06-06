«Единая Россия» назвала лидеров предварительного голосования

Во вторник, 5 июня, в Рязани подвели итоги предварительного голосования «Единой России» на выборах в городскую думу. Их озвучила член оргкомитета Татьяна Панфилова.
«Основные принципы проведения предварительного голосования были соблюдены, нарушений и жалоб в оргкомитет не поступало», — подчеркнула она. Панфилова также отметила, что с каждым годом желающих принять участие в партийных праймериз как со стороны кандидатов, так и со стороны граждан, все больше.
На заседании члены оргкомитета утвердили протоколы счетных комиссий и озвучили рейтинг кандидатов по каждому избирательному округу.
Итоговое решение о выдвижении кандидатов от «Единой России» на выборы в гордуму примут на конференции регионального отделения партии.
Территория №1:
- Роман Худяков (73,78%);
- Лариса Максимова (56,27%);
- Роман Коршунов (14,17%);
- Андрей Цветков (10,07%);
- Елена Лесун (2,31%).
Территория №2:
- Екатерина Филиппова (55,44%);
- Максим Андреев (49,69%);
- Владимир Сорокендя (15,54%);
- ИринаЧепелева (13,48%);
- Сергей Федотов (8,76%).
Территория №3:
- Сергей Еремин (66,89%);
- Александр Калашников (39,48%);
- Евгений Гусев (18,22%);
- Денис Демешин (6,44%);
- Михаил Пинигин (4,22%).
Территория №4:
- Олег Смирнов (80,11%);
- Ольга Соболева (35,89%);
- Максим Сюзев (19,41%);
- Александр Егоркин (8,54%);
- Анатолий Бороненков (8,27%).
Территория №5:
- Сергей Самарский (93,63%);
- Елена Волкова (54,76%);
- Дмитрий Луговой (44,32%);
- Михаил Киреев (21,31%);
- Марина Селезнева (2,35%).
Территория №6:
- Наталья Шарапина (60,82%);
- Светлана Попова (43,07%);
- Татьяна Баринова (25,35%);
- Ольга Туманова (11,62%);
- Оксана Аксенова (7,15%).
Территория №7:
- Евгения Есакова (74,91%);
- Татьяна Климова (61,67%);
- Елена Синица (53,42%);
- Олег Грачев (36,68%);
- Екатерина Волкова (20,98%).
Территория №8:
- Владислав Фролов (64,45%);
- Виталий Трубицин (36,08%);
- Светлана Попова (11,37%);
- Максим Стрельцов (6,60%);
- Татьяна Епишина (3,52%).
Территория №9:
- Светлана Ворнакова (67,02%);
- Владимир Бочаров (43,66%);
- Светлана Денисова (5,12%);
- Сергей Тарасов (5,06%);
- Анастасия Зайцева (3,58%).
Территория №10:
- Владимир Зайцев (69,43%);
- Наталья Соболева (27,10%);
- Дмитрий Гудзь (18,54%);
- Игорь Яшин (11,55%);
- Геннадий Баранов (4,73%).
Территория №11:
- Алексей Никонов (73,45%);
- Юлия Рокотянская (65,00%);
- Сергей Караев (36,36%);
- Виолетта Черная (20,79%);
- Максим Стрельников (8,37%).
Территория №12:
- Сергей Фомин (43,52%);
- Ольга Донцова (28,48%);
- Александр Сидоров (26,83%);
- Никита Сорокин (10,13%);
- Денис Сидоркин (7,64%).
Территория №13:
- Александр Бурцев (83,35%);
- Инна Орешина (50,06%);
- Николай Бышов (30,37%);
- Александр Кошелев (20,73%);
- Александр Мусий (10,80%).
Территория №14:
- Владимир Соколов (78,04%);
- Дмитрий Фомин (53,33%);
- Татьяна Детко (17,44%);
- Юрий Юдаев (4,41%);
- Лариса Клепикова (3,24%).
Территория №15:
- Галина Трушина (85,73%);
- Александр Лемдянов (58,41%);
- Светлана Патронова (6,78%);
- Елена Алешина (5,11%);
- Ирина Мальцева (4,18%).
Территория №16:
- Артем Никитин (68,10%);
- Сергей Дейнего (35,59%);
- Андрей Городничев (10,07%);
- Юрий Котельников (8,38%);
- Ольга Архипова (7,29%).
Территория №17:
- Святослав Голубятников (73,62%);
- Ольга Постникова (57,07%);
- Сергей Кирдянов (30,91%);
- Наталья Минаева (23,25%);
- Елена Храпова (11,84%).
Территория №18:
- Юрий Иванов (91,93%);
- Денис Рябых (91,44%);
- Роза Ризатдинова (89,12%);
- Сергей Тарарако (86,95%);
- Юрий Кучаев (75,91%).
Территория №19:
- Андрей Кашаев (89,33%);
- Антон Князев (87,96%);
- Сергей Юшин (84,21%);
- Илья Виноградов (43,54%);
- Зулайхо Кадирова (43,05%).
Территория №20:
- Александр Чайка (97,61%);
- Юрий Сандин (88,92%);
- Евгений Щелоков (45,16%);
- Александр Митянин (41,51%);
- Ольга Прохина (3,34%).