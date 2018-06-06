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12:54, 6 июня 2018 677
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«Единая Россия» назвала лидеров предварительного голосования

«Единая Россия» назвала лидеров предварительного голосования

Во вторник, 5 июня, в Рязани подвели итоги предварительного голосования «Единой России» на выборах в городскую думу. Их озвучила член оргкомитета Татьяна Панфилова.

«Основные принципы проведения предварительного голосования были соблюдены, нарушений и жалоб в оргкомитет не поступало», — подчеркнула она. Панфилова также отметила, что с каждым годом желающих принять участие в партийных праймериз как со стороны кандидатов, так и со стороны граждан, все больше.

На заседании члены оргкомитета утвердили протоколы счетных комиссий и озвучили рейтинг кандидатов по каждому избирательному округу.

Итоговое решение о выдвижении кандидатов от «Единой России» на выборы в гордуму примут на конференции регионального отделения партии.

Территория №1:

  • Роман Худяков (73,78%);
  • Лариса Максимова (56,27%);
  • Роман Коршунов (14,17%);
  • Андрей Цветков (10,07%);
  • Елена Лесун (2,31%).

Территория №2:

  • Екатерина Филиппова (55,44%);
  • Максим Андреев (49,69%);
  • Владимир Сорокендя (15,54%);
  • ИринаЧепелева (13,48%);
  • Сергей Федотов (8,76%).

Территория №3:

  • Сергей Еремин (66,89%);
  • Александр Калашников (39,48%);
  • Евгений Гусев (18,22%);
  • Денис Демешин (6,44%);
  • Михаил Пинигин (4,22%).

Территория №4:

  • Олег Смирнов (80,11%);
  • Ольга Соболева (35,89%);
  • Максим Сюзев (19,41%);
  • Александр Егоркин (8,54%);
  • Анатолий Бороненков (8,27%).

Территория №5:

  • Сергей Самарский (93,63%);
  • Елена Волкова (54,76%);
  • Дмитрий Луговой (44,32%);
  • Михаил Киреев (21,31%);
  • Марина Селезнева (2,35%).

Территория №6:

  • Наталья Шарапина (60,82%);
  • Светлана Попова (43,07%);
  • Татьяна Баринова (25,35%);
  • Ольга Туманова (11,62%);
  • Оксана Аксенова (7,15%).

Территория №7:

  • Евгения Есакова (74,91%);
  • Татьяна Климова (61,67%);
  • Елена Синица (53,42%);
  • Олег Грачев (36,68%);
  • Екатерина Волкова (20,98%).

Территория №8:

  • Владислав Фролов (64,45%);
  • Виталий Трубицин (36,08%);
  • Светлана Попова (11,37%);
  • Максим Стрельцов (6,60%);
  • Татьяна Епишина (3,52%).

Территория №9:

  • Светлана Ворнакова (67,02%);
  • Владимир Бочаров (43,66%);
  • Светлана Денисова (5,12%);
  • Сергей Тарасов (5,06%);
  • Анастасия Зайцева (3,58%).

Территория №10:

  • Владимир Зайцев (69,43%);
  • Наталья Соболева (27,10%);
  • Дмитрий Гудзь (18,54%);
  • Игорь Яшин (11,55%);
  • Геннадий Баранов (4,73%).

Территория №11:

  • Алексей Никонов (73,45%);
  • Юлия Рокотянская (65,00%);
  • Сергей Караев (36,36%);
  • Виолетта Черная (20,79%);
  • Максим Стрельников (8,37%).

Территория №12:

  • Сергей Фомин (43,52%);
  • Ольга Донцова (28,48%);
  • Александр Сидоров (26,83%);
  • Никита Сорокин (10,13%);
  • Денис Сидоркин (7,64%).

Территория №13:

  • Александр Бурцев (83,35%);
  • Инна Орешина (50,06%);
  • Николай Бышов (30,37%);
  • Александр Кошелев (20,73%);
  • Александр Мусий (10,80%).

Территория №14:

  • Владимир Соколов (78,04%);
  • Дмитрий Фомин (53,33%);
  • Татьяна Детко (17,44%);
  • Юрий Юдаев (4,41%);
  • Лариса Клепикова (3,24%).

Территория №15:

  • Галина Трушина (85,73%);
  • Александр Лемдянов (58,41%);
  • Светлана Патронова (6,78%);
  • Елена Алешина (5,11%);
  • Ирина Мальцева (4,18%).

Территория №16:

  • Артем Никитин (68,10%);
  • Сергей Дейнего (35,59%);
  • Андрей Городничев (10,07%);
  • Юрий Котельников (8,38%);
  • Ольга Архипова (7,29%).

Территория №17:

  • Святослав Голубятников (73,62%);
  • Ольга Постникова (57,07%);
  • Сергей Кирдянов (30,91%);
  • Наталья Минаева (23,25%);
  • Елена Храпова (11,84%).

Территория №18:

  • Юрий Иванов (91,93%);
  • Денис Рябых (91,44%);
  • Роза Ризатдинова (89,12%);
  • Сергей Тарарако (86,95%);
  • Юрий Кучаев (75,91%).

Территория №19:

  • Андрей Кашаев (89,33%);
  • Антон Князев (87,96%);
  • Сергей Юшин (84,21%);
  • Илья Виноградов (43,54%);
  • Зулайхо Кадирова (43,05%).

Территория №20:

  • Александр Чайка (97,61%);
  • Юрий Сандин (88,92%);
  • Евгений Щелоков (45,16%);
  • Александр Митянин (41,51%);
  • Ольга Прохина (3,34%).

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