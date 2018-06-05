Задушившему пенсионерку сасовскому сантехнику дали почти 15 лет колонии. Об этом
Суд установил, что 17 декабря 2016 года мужчина пришел ремонтировать коммуникации к 87-летней жительнице Сасова. Клиентка
Через месяц мужчину задержали в Рязани.
«На первоначальном этапе расследования подозреваемый давал признательные показания, однако затем от них отказался и выдвигал различные версии защиты», — отметили следователи.
Его приговорили к 14 годам и 10 месяцам колонии строгого режима по 1 статьи 105 УК (убийство).
Приговор еще не вступил в законную силу.