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10:02, 5 июня 2018 393
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Задушившему пенсионерку сасовскому сантехнику дали почти 15 лет колонии

Задушившему пенсионерку сасовскому сантехнику дали почти 15 лет колонии

Фото: Pixabay.com

Задушившему пенсионерку сасовскому сантехнику дали почти 15 лет колонии. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Суд установил, что 17 декабря 2016 года мужчина пришел ремонтировать коммуникации к 87-летней жительнице Сасова. Клиентка поссорилась с сантехником из-за качества его работы. В результате мужчина в ванной задушил пожилую женщину, перетащил ее тело на кровать в комнату.

Через месяц мужчину задержали в Рязани.

«На первоначальном этапе расследования подозреваемый давал признательные показания, однако затем от них отказался и выдвигал различные версии защиты», — отметили следователи.

Его приговорили к 14 годам и 10 месяцам колонии строгого режима по 1 статьи 105 УК (убийство).

Приговор еще не вступил в законную силу.


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