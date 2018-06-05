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9:23, 5 июня 2018 711
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Яйца японских журавлей из Окского заповедника вновь отправили в Амурскую область

Яйца японских журавлей из Окского заповедника вновь отправили в Амурскую область

Шесть яиц японских журавлей из Окского заповедника отправили в Амурскую область. Первый птенец уже появился на свет.

Яйца транспортировали в специальном контейнере. Его шесть часов везли на машине до аэропорта «Внуково». Через девять часов полета в Хабаровске контейнер забрали сотрудники Хинганского заповедника, затем они еще четыре часа ехали до Станции реинтродукции редких видов птиц в амурском поселке Архара

В этом году в Хинганский заповедник также передали два яйца журавлей из зоопарка Удмуртии. Всех птенцов вырастят в естественных условиях.

«На территории Хинганского заповедника гнездятся дикие японские журавли и молодые „выпускники“ смогут легко найти „провожатых“, которые покажут им возможные пути миграции, а также партнёров для создания семьи», — отметили в Окском заповеднике.

Напомним, в Хинганском заповеднике уже вылуплялись «рязанские» журавлята. Один из привезенных журавлей дал потомство.

Фото Окского заповедника


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