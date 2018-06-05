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11:42, 5 июня 2018 412
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В Ульяновске похоронное бюро замостило тротуар надгробными плитами 3

В Ульяновске похоронное бюро замостило тротуар надгробными плитами

В Ульяновске похоронное бюро замостило тротуар надгробными плитами. Формально предприниматели не допустили никаких нарушений, передает «РИА Новости».

«Необычная» тропинка с кусками брусчатки, которые содержали фрагменты имен, фамилий и даты жизни, появилась на улице Радищева.

Представители администрации Ульяновска провели профилактическую беседу c руководством похоронного бюро, после чего плиты зашлифовали.

Фото пользователья Twitter Krychek


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