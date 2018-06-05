В Ульяновске похоронное бюро замостило тротуар надгробными плитами. Формально предприниматели не допустили никаких нарушений, передает «
«Необычная» тропинка с кусками брусчатки, которые содержали фрагменты имен, фамилий и даты жизни, появилась на улице Радищева.
Представители администрации Ульяновска провели профилактическую беседу c руководством похоронного бюро, после чего плиты зашлифовали.
Фото пользователья Twitter Krychek
Это Ульяновск сегодня. Тротуар из надгробных плит.— Krychek (@Krychek5) 4 июня 2018 г.
Стильно. Модно. По-русски. pic.twitter.com/1ixWKpVK4n