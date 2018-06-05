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10:36, 5 июня 2018 960
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В Старожиловском районе дачники решили сжечь мусор и спалили дом

В Старожиловском районе дачники решили сжечь мусор и спалили дом

В деревне Матвеевка Старожиловского района сгорела дача. Пожар произошел в воскресенье, 3 июня, пишет издательство «Пресса».

Оказалось, что жильцы дома решили очистить территорию от мусора и развели костер, который обложили сырой травой. После этого дачники ушли париться в баню.

Пока их не было, ветер перекинул огонь на крышу дома, она загорелась. Тушили пожар два расчета, никто из людей не пострадал. Дачный дом и прилегающие в нему гараж и баня полностью сгорели.

«Беда не случилась, если бы люди соблюдали правила пожарной безопасности. Нельзя оставлять открытый огонь без присмотра, а уж тем более сжигать мусор или растительность ближе 50 метров от жилых зданий или строений», — прокомментировал начальник местной пожарной части.

Фото издательства «Пресса»


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