В Старожиловском районе дачники решили сжечь мусор и спалили дом

В деревне Матвеевка Старожиловского района сгорела дача. Пожар произошел в воскресенье, 3 июня, пишет издательство «
Оказалось, что жильцы дома решили очистить территорию от мусора и развели костер, который обложили сырой травой. После этого дачники ушли париться в баню.
Пока их не было, ветер перекинул огонь на крышу дома, она загорелась. Тушили пожар два расчета, никто из людей не пострадал. Дачный дом и прилегающие в нему гараж и баня полностью сгорели.
«Беда не случилась, если бы люди соблюдали правила пожарной безопасности. Нельзя оставлять открытый огонь без присмотра, а уж тем более сжигать мусор или растительность ближе 50 метров от жилых зданий или строений», — прокомментировал начальник местной пожарной части.
Фото издательства «Пресса»