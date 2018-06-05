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21:56, 5 июня 2018 399
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В Рязани из-за отказавших тормозов столкнулись два автобуса

В Рязани из-за отказавших тормозов столкнулись два автобуса

В Рязани из-за отказавших тормозов столкнулись два автобуса маршрутов №11 и №13. Фотографию опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

ДТП произошло во вторник, 5 июня, недалеко от перекрестка Первомайского проспекта и улицы Каширина.

«Сначала автобус не мог включить передачу и просто стоял на месте около минуты, а затем он въехал в тринадцатый. Как сказал водитель, у него отказали тормоза», — рассказал автор поста.

По словам рязанца, транспортные средства получили незначительные повреждения из-за того, что стояли в пробке.


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