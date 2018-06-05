В Пителинском районе выпал град размером с горох. Фото

Во вторник, 5 июня, в Пителинском районе прошел сильный дождь, а затем начался град размером с горох. Об этом пишет издательство «
Отмечается, что через три часа после ливня град еще не растаял.
Напомним, в Пронске ураган с градом
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
Во вторник, 5 июня, в Пителинском районе прошел сильный дождь, а затем начался град размером с горох. Об этом пишет издательство «
Отмечается, что через три часа после ливня град еще не растаял.
Напомним, в Пронске ураган с градом
© RZN.info
|
← предыдущая новостьВ Рязани определили самый пожаробезопасный дом
|
cледующая новость →Рязанских энергетиков перевели в режим повышенной готовности
Каждую субботу в 10:20 туристов ждет гид на железнодорожном вокзале «Рязань-1».