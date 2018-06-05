В центре Рязани образовалась трехкилометровая пробка. Затор начинается от перекрестка улиц Гагарина и Дзержинского до Первомайского проспекта.
Первомайский проспект парализовало от перекрестка с улицей Ленина до Вокзальной. В противоположную сторону движение стоит от перекрестка с Михайловским шоссе до перекрестка с улицей Дзержинского.
По информации сервиса «Яндекс. Карты», скорость потока не превышает пять километров в час.
Также стоит улица Каширина от развязки с Северной окружной, улицы Типанова и Вокзальная.