Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:07, 5 июня 2018 2 816
 0    0

В центре Рязани образовалась трехкилометровая пробка 1

В центре Рязани образовалась трехкилометровая пробка

В центре Рязани образовалась трехкилометровая пробка. Затор начинается от перекрестка улиц Гагарина и Дзержинского до Первомайского проспекта.

Первомайский проспект парализовало от перекрестка с улицей Ленина до Вокзальной. В противоположную сторону движение стоит от перекрестка с Михайловским шоссе до перекрестка с улицей Дзержинского.

По информации сервиса «Яндекс. Карты», скорость потока не превышает пять километров в час.

Также стоит улица Каширина от развязки с Северной окружной, улицы Типанова и Вокзальная.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
18:07, 5 июня 2018
В центре Рязани образовалась трехкилометровая пробка 1
16:47, 5 июня 2018
В Рязани определили самый пожаробезопасный дом
16:28, 5 июня 2018
Рязанских энергетиков перевели в режим повышенной готовности
16:11, 5 июня 2018
Движение по улице Черновицкой ограничат больше чем на два месяца 1
10:37, 5 июня 2018
Касимовские дороги отремонтируют по решению суда
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Встреча на вокзале. В Рязани появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов

Встреча на вокзале. В Рязани появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов 1

Каждую субботу в 10:20 туристов ждет гид на железнодорожном вокзале «Рязань-1».

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 38 601
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
19:54, 22 мая 2018 28 733
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
14:13, 27 мая 2018 27 200
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
8:11, 23 мая 2018 20 096
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
14:55, 23 мая 2018 19 870
В Рязани проверили очереди в поликлиниках. Фото 3
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум