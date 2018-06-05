Сасовский совет ветеранов выиграл президентский грант. На развитие проекта «Возраст — активности не помеха» направят 252 тысячи рублей, сообщает издательство «
Всего в Фонд президентских грантов поступило 9175 проектов, из них поддержат 1551 инициативу.
Председатель сасовского Совета ветеранов Галина Пицына рассказала, что проект поможет пожилым людям как «можно дольше оставаться активными, почувствовать свою востребованность в обществе».
«Пожилые люди составляют третью часть населения города Сасово. Старшее поколение, прожившее долгую и зачастую трудную жизнь, имеет большой жизненный опыт и не все, после выхода на пенсию, согласны „спокойно проживать в старости“, — отметила она. — У многих пенсионеров есть желание активно заниматься различными видами деятельности: общественной работой, спортом, творчеством, передавать свои знания и воспоминания молодежи, общаться».
У проекта есть пять направлений: «Творческая мастерская» (концерты хора ветеранов, мастер-классы и выставки), «Время досуга» (культурно-просветительская деятельность, в том числе социальный туризм), «Серебряное добровольчество» (помощь одиноким маломобильным людям), «Тропа здоровья» (привлечение пенсионеров к регулярным занятиям спортом), «Воспитываем патриотов» (патриотическое воспитание молодежи и создание музея ветеранского движения).