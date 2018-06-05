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11:57, 5 июня 2018 293
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Рязанскому предприятию по переработке рыбы запретили поставлять продукцию в Таджикистан 1

Рязанскому предприятию по переработке рыбы запретили поставлять продукцию в Таджикистан

Фото: Pixabay.com

Рязанскому предприятию по переработке рыбы запретили поставлять продукцию в Таджикистан. Об этом сообщил сайт Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Проверка выявила ряд нарушений. Так, из-за планировки производственного помещения нельзя разделить потоки сырья, готовой продукции и отходов. На стенах и полу есть сколы, а на оборудовании — следы коррозии. Кроме того, в цеху нашли тараканов.

«На предприятии не поддерживается процедура прослеживаемости в полном объеме, отсутствуют маркировки, позволяющие документарно установить (идентифицировать) сырье, находящееся на дефростации (место происхождения (производства, изготовления), а также готовой продукции, находящийся в производственных помещениях», — отметили специалисты.

Также предприятие выпускало в обращение продукцию без подтверждения ее безопасности. Из-за этого юридическое лицо лишили четырех деклараций.

Предприятие оштрафовали на 235 тысяч. До устранения нарушений ему запретили поставлять продукцию в Таджикистан.


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