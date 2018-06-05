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13:07, 5 июня 2018 591
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Рязанский музей-заповедник переедет из кремля в 2019 году

Рязанский музей-заповедник переедет из кремля в 2019 году

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанский музей-заповедник переедет из кремля в новое здание 2019 году. Об этом рассказал губернатор Николай Любимов, передает ТАСС.

Глава региона отметил, что здание нового музейного комплекса на улице Соборной технически готово на 81%.

В помещении идут работы по устройству алюминиевых витражных систем, внутренней системы отопления, монтажу системы электроснабжения, водоснабжения, вентиляции, окраске фасадов здания, подготовительные работы по отделке внутренних помещений.

Историко-архитектурный музей-заповедник переедет с территории Рязанского кремля в соответсвии с законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

Рязанский кремль после передачи РПЦ останется открытым для туристов.


© RZN.info

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