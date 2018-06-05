Рязанский музей-заповедник переедет из кремля в 2019 году

Рязанский музей-заповедник переедет из кремля в новое здание 2019 году. Об этом рассказал губернатор Николай Любимов, передает
Глава региона отметил, что здание нового музейного комплекса на улице Соборной технически готово на 81%.
В помещении идут работы по устройству алюминиевых витражных систем, внутренней системы отопления, монтажу системы электроснабжения, водоснабжения, вентиляции, окраске фасадов здания, подготовительные работы по отделке внутренних помещений.
Историко-архитектурный музей-заповедник переедет с территории Рязанского кремля в соответсвии с законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».
Рязанский кремль после передачи РПЦ останется открытым для туристов.