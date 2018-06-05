Рязанских энергетиков перевели в режим повышенной готовности

Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе энергетиков филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» перевели в режим повышенной готовности. Контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов усилили.
«К оперативному реагированию готовы 114 бригад в количестве 438 человек и 132 единицы техники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении „Рязаньэнерго“ находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии», — рассказали в пресс-службе филиала.
Энергетики напомнили, что приближаться к оборванным проводам смертельно опасно. «Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на восемь метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходите от провода, не отрывая стопы от земли», — проконсультировали специалисты.
В области действует бесплатная «горячая линия» ПАО «Россети»: 8-800-50-50-115. Контакт-центр МРСК Центра и Приволжья в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по единому прямому номеру энергетиков 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) и по телефону