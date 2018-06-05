Рязанские производители деликатесов из кролика обсудили сотрудничество с сетевыми магазинами. Во вторник, 5 июня, прошла закупочная сессия с представителями ИП Тришкин и КФХ Наумкин и магазинами «Подсолнух», «Алфавит», «Аллегри», «Лента», «Перекресток», «Европа», «Барс», «Магнит», «Пересвет» и «Метро».
Производители рассказали, что кроликов выращивают на открытом воздухе, а колбасы и деликатесы производят только из чистого мяса с добавлением соли и специй.
Предприниматели уже реализуют продукцию в Касимове и Москве. В беседе с представителями сетевых магазинов они отметили, что готовы производить максимум четыре тонны в месяц. «Если мы будем увеличивать поставки, то будет уплывать качество», — подчеркнули производители.
В свою очередь «сетевики» предложили начинать с небольших объемов, чтобы проанализировать спрос на продукцию.
После дегустации участники обсудили продвижение деликатесов на полки рязанских магазинов и достигли предварительных договоренностей о совместной работе.