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13:27, 5 июня 2018 611
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Рязанские производители деликатесов из кролика обсудили сотрудничество с сетевыми магазинами

Рязанские производители деликатесов из кролика обсудили сотрудничество с сетевыми магазинами

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанские производители деликатесов из кролика обсудили сотрудничество с сетевыми магазинами. Во вторник, 5 июня, прошла закупочная сессия с представителями ИП Тришкин и КФХ Наумкин и магазинами «Подсолнух», «Алфавит», «Аллегри», «Лента», «Перекресток», «Европа», «Барс», «Магнит», «Пересвет» и «Метро».

Производители рассказали, что кроликов выращивают на открытом воздухе, а колбасы и деликатесы производят только из чистого мяса с добавлением соли и специй.

Предприниматели уже реализуют продукцию в Касимове и Москве. В беседе с представителями сетевых магазинов они отметили, что готовы производить максимум четыре тонны в месяц. «Если мы будем увеличивать поставки, то будет уплывать качество», — подчеркнули производители.

В свою очередь «сетевики» предложили начинать с небольших объемов, чтобы проанализировать спрос на продукцию.

После дегустации участники обсудили продвижение деликатесов на полки рязанских магазинов и достигли предварительных договоренностей о совместной работе.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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