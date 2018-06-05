Рязанские бизнесмены стали чаще брать кредиты. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.
В первом квартале 2018 года юрлицам и индивидуальные предпринимателям региона выдали кредитов на 23,4 млрд рублей, это на 10% больше, чем в прошлом году.
Лидерами по объемам ссуд стали малые и средние предприниматели (8,5 млрд), обрабатывающие производства (7,1 млрд), оптовая и розничная торговля (5,2 млрд) и сельское хозяйство (3,3 млрд).
Отмечается, что задолженность по кредитам юрлиц и индивидуальных предпринимателей за год сократилась на 9,5%.