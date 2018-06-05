Рязанская область поднялась на 22 позиции в национальном рейтинге АСИ

Рязанская область поднялась на 22 позиции в национальном рейтинге инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом объявили на Петербургском международном экономическом форуме.
«Значит наша работа не была напрасной, и надо двигаться дальше. Нам, как минимум, необходимо попасть в двадцатку лучших регионов», — отметил губернатор Николай Любимов.
Рейтинг оценивает эффективность работы региональных властей по формированию благоприятной бизнес-среды, его результаты «стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне».