Прокуратура потребовала закрыть батутный центр в бывшем «Полсинауте». Во вторник, 5 июня, в Железнодорожном суде заявитель отозвал часть иска. Теперь прокуратура требует закрыть не ТЦ «Рязанский» (ООО «Фоспром») полностью, а лишь помещение батутного центра «Гравицапа».
Проверка, которая прошла 4 июня, выявила два нарушения: в помещении отсутствует второй эвакуационный выход; работники не прошли инструктаж по действиям при пожаре. За эти нарушения гендиректора батутного центра уже оштрафовали. Тот в свою очередь пообещал устранить нарушения до конца недели.
Следующее заседание перенесли на 14 июня, за это время прокуратура и ГУ МЧС проведут еще одну проверку.
Ранее прокуратура
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