Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:07, 5 июня 2018 1 963
 0    0

Прокуратура потребовала закрыть батутный центр в бывшем «Полсинауте»

Прокуратура потребовала закрыть батутный центр в бывшем «Полсинауте»

Прокуратура потребовала закрыть батутный центр в бывшем «Полсинауте». Во вторник, 5 июня, в Железнодорожном суде заявитель отозвал часть иска. Теперь прокуратура требует закрыть не ТЦ «Рязанский» (ООО «Фоспром») полностью, а лишь помещение батутного центра «Гравицапа».

Проверка, которая прошла 4 июня, выявила два нарушения: в помещении отсутствует второй эвакуационный выход; работники не прошли инструктаж по действиям при пожаре. За эти нарушения гендиректора батутного центра уже оштрафовали. Тот в свою очередь пообещал устранить нарушения до конца недели.

Следующее заседание перенесли на 14 июня, за это время прокуратура и ГУ МЧС проведут еще одну проверку.

Ранее прокуратура требовала закрытия ТЦ «Рязанский» полностью из-за нарушения пожарной безопасности.

Фото сайта батутного центра


© RZN.info

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:41, 5 июня 2018
«Прайм-стоматология» организовала праздник для детей. Фото
17:35, 5 июня 2018
Рязанский кожевенный завод наградил лучших сотрудников
17:20, 5 июня 2018
Полицейские предложили рязанцам сдать незаконное оружие за деньги
17:04, 5 июня 2018
В Сасове появится сквер с памятником Макарову. Эскиз
16:07, 5 июня 2018
Прокуратура потребовала закрыть батутный центр в бывшем «Полсинауте»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

Одним из приоритетных корпоративных направлений клиники является непрерывное обучение персонала.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 38 586
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
19:54, 22 мая 2018 28 724
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
14:13, 27 мая 2018 27 158
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
8:11, 23 мая 2018 20 088
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
14:55, 23 мая 2018 19 857
В Рязани проверили очереди в поликлиниках. Фото 2
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум