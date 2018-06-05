Правительство предложило отменить военные кафедры в вузах. Вместо них предложили создать единые учебные центры, передает передает портал «
В настоящее время военная подготовка ведется в вузах через учебные центры, военные кафедры и на факультетах военного обучения.
Законопроект внесли в Госудму с целью повысить эффективность обучения военной подготовки. Отмечается, что в правительстве полагают, что это позволит эффективнее использовать «учебно-материальную базу, вооружение и технику».
По словам экспертов, подготовка студентов продолжится, но перейдет под контроль Минобороны России.
Фото сайта «VSE24»