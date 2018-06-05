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17:20, 5 июня 2018 175
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Полицейские предложили рязанцам сдать незаконное оружие за деньги

Полицейские предложили рязанцам сдать незаконное оружие за деньги

Полицейские предложили рязанцам сдать незаконное оружие за деньги. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Жители региона могут сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны, а также взывчатые вещества и взрывные устройства по госпрограмме.

Ее организовало правительство Рязанской области с целью персечения незаконного оборота оружия.

Размеры материального стимулирования за сдачу оружия:

В Рязанской области запретили продавать оружие во время ЧМ по футболу В Рязанской области запретили продавать оружие во время ЧМ по футболу

  • боевое ручное стрелковое оружие: пистолет, револьвер — 5 тыс руб;
  • боевое ручное стрелковое оружие: винтовка, карабин — 7 тыс руб;
  • боевое ручное стрелковое оружие: автомат, пулемет, гранатомет — 10 тыс руб;
  • переносной зенитный ракетный комплекс — 15 тыс руб;
  • охотничье и спортивное огнестрельное оружие — 3 тыс руб;
  • огнестрельное оружие самодельного (кустарного) изготовления — 1 тыс руб;
  • охотничье и спортивное пневматическое оружие — 500 руб;
  • гранаты, мины, выстрелы, снаряды калибром свыше 45 мм, ракеты, бомбы — 3 тыс руб;
  • выстрелы и снаряды калибром 45 мм и менее — 500 руб;
  • патроны к боевому ручному стрелковому, охотничьему и спортивному огнестрельному оружию, за 1 шт — 20 руб;
  • взрывное устройство, включающее в себя взрывчатое вещество и средство взрывания — 3 тыс руб;
  • взрывчатое вещество (за 1 грамм) — 30 руб;
  • порох — 0,5 руб;
  • средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель — за 1 шт, огнепроводные и электропроводные шнуры — за 1 м) — 100 руб;
  • боеприпасы времен Великой Отечественной войны (бомбы, мины, снаряды, гранаты) — 500 руб;
  • огнестрельное оружие ограниченного поражения — 1 тыс руб;
  • газовое оружие — 1 тыс. руб.

В 2017 году за вознаграждением обратились 17 человек, которые сдали 18 единиц огнестрельного оружия и 57 патронов. Они получили 51 620 рублей.

Отмечается, что во всех случаях добровольной сдачи граждане освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хранение.


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