Полицейские предложили рязанцам сдать незаконное оружие за деньги. Об этом сообщил
Жители региона могут сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны, а также взывчатые вещества и взрывные устройства по госпрограмме.
Ее организовало правительство Рязанской области с целью персечения незаконного оборота оружия.
Размеры материального стимулирования за сдачу оружия:
В Рязанской области запретили продавать оружие во время ЧМ по футболу
- боевое ручное стрелковое оружие: пистолет, револьвер — 5 тыс руб;
- боевое ручное стрелковое оружие: винтовка, карабин — 7 тыс руб;
- боевое ручное стрелковое оружие: автомат, пулемет, гранатомет — 10 тыс руб;
- переносной зенитный ракетный комплекс — 15 тыс руб;
- охотничье и спортивное огнестрельное оружие — 3 тыс руб;
- огнестрельное оружие самодельного (кустарного) изготовления — 1 тыс руб;
- охотничье и спортивное пневматическое оружие — 500 руб;
- гранаты, мины, выстрелы, снаряды калибром свыше 45 мм, ракеты, бомбы — 3 тыс руб;
- выстрелы и снаряды калибром 45 мм и менее — 500 руб;
- патроны к боевому ручному стрелковому, охотничьему и спортивному огнестрельному оружию, за 1 шт — 20 руб;
- взрывное устройство, включающее в себя взрывчатое вещество и средство взрывания — 3 тыс руб;
- взрывчатое вещество (за 1 грамм) — 30 руб;
- порох — 0,5 руб;
- средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель — за 1 шт, огнепроводные и электропроводные шнуры — за 1 м) — 100 руб;
- боеприпасы времен Великой Отечественной войны (бомбы, мины, снаряды, гранаты) — 500 руб;
- огнестрельное оружие ограниченного поражения — 1 тыс руб;
- газовое оружие — 1 тыс. руб.
В 2017 году за вознаграждением обратились 17 человек, которые сдали 18 единиц огнестрельного оружия и 57 патронов. Они получили 51 620 рублей.
Отмечается, что во всех случаях добровольной сдачи граждане освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хранение.