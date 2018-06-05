«Область обладает уникальным природным богатством». Любимов поздравил рязанцев с Днем эколога

Во вторник, 5 июня, Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем эколога. Губернатор отметил, что этот праздник считают своим не только специалисты, работающие в сфере охраны природы, но и многие представители научных, общественных организаций, волонтеры, все неравнодушные люди, которым небезразлична судьба родного края.
«Рязанская область обладает уникальным природным богатством, которое нуждается в защите и бережном отношении. Сегодня в регионе ведется активная работа по сохранению биоразнообразия, рациональному использованию природных ресурсов, повышению качества окружающей среды, улучшению экологической обстановки в целом», — сказал Любимов.
Он также пообещал, что в регионе продолжат благоустраивать зеленые зоны, прибрежные территории, проводить лесовосстановительные работы, уделять больше внимания экологическому воспитанию детей и молодежи.
«Убежден, что общими усилиями мы сможем сделать нашу область еще более прекрасной и комфортной для жизни. Желаю всем здоровья, благополучия, успехов в реализации намеченных планов на благо Рязанской области», — заключил губернатор.