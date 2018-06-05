На улице Есенина «Киа» «собрала» четыре машины на парковке. Видео

На улице Есенина Kia «собрала» четыре машины на парковке. Видео аварии опубликовали в группе «
Судя по дате на ролике, ДТП произошло во вторник, 5 июня.
Данных о пострадавших нет.
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На улице Есенина Kia «собрала» четыре машины на парковке. Видео аварии опубликовали в группе «
Судя по дате на ролике, ДТП произошло во вторник, 5 июня.
Данных о пострадавших нет.
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