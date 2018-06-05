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11:23, 5 июня 2018 2 963
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Мошенники чистого воздуха. Рязанцев предупредили об обманщиках 1

Мошенники чистого воздуха. Рязанцев предупредили об обманщиках

В редакцию RZN.info обратился житель Железнодорожного района. Мужчина сообщил, что на одном из домов на улице Островского появилось объявление о работах по прочистке вентиляции.

Некая «Аварийная вентиляционная служба» в срочном порядке предлагает прочистить вентиляцию в квартирах. Для этого нужно лишь позвонить по указанному номеру и согласовать удобное время.

Корреспондент RZN.info решил воспользоваться этим предложением. Однако на том конце провода он услышал автоответчик. Голос сообщил, что в нашем доме проводятся внеплановые работы, и заверил, что мастер все сделает быстро и аккуратно — за 15-30 минут.

Однако автоответчик поставил и условия: приготовить пакет для мусора, обеспечить доступ в квартиру, заплатить 1290 рублей и расписаться в акте выполненных работ. После этого корреспонденту предложили назвать свой адрес и пообещали перезвонить в порядке очереди.

Интересно, что ни о какой «Аварийной вентиляционной службе» из Рязани Google не знает. Более того номер, указанный в объявлении, и вовсе принадлежит организации «Металл комплекс», которая производит трубы для бурения.

Ранее сообщения о таких «мошенниках чистого воздуха» появились на информационных порталах других городов: Нижнего Новгорода, Уфы, Красноярска. Везде опубликовано объявление, слово в слово повторяющее то, что теперь появилось и в Рязани.


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