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17:38, 5 июня 2018 650
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Любимов вошел в топ-5 медиарейтинга глав ЦФО

Любимов вошел в топ-5 медиарейтинга глав ЦФО

По итогам мая рязанский губернатор Николай Любимов занял пятое место среди 18 в рейтинге глав ЦФО, составленном «Медиалогией». Среди 85 глав российских регионов он стал 38, поднявшись на 14 строчек.

Любимов расположился между коллегами из Карелии и Хабаровского края.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. В первой тройке остались столичный мэр Сергей Собянин, Андрей Воробьев из Подмосковья и глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе 44,9 тысяч СМИ.


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