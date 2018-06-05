Любимов вошел в топ-5 медиарейтинга глав ЦФО

По итогам мая рязанский губернатор Николай Любимов занял пятое место среди 18 в рейтинге глав ЦФО, составленном «Медиалогией». Среди 85 глав российских регионов он стал 38, поднявшись на 14 строчек.
Любимов расположился между коллегами из Карелии и Хабаровского края.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. В первой тройке остались столичный мэр Сергей Собянин, Андрей Воробьев из Подмосковья и глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе 44,9 тысяч СМИ.