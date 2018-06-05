Николай Любимов предложил принять региональный закон о добровольцах. Об этом во вторник, 5 июня,
Губернатор отметил, что сейчас в области около 15 тысяч волонтеров.
«Президентом Путиным 2018 год объявлен Годом добровольца. Это стало признанием эффекта и пользы людям от той работы, которую проводят волонтеры по самым разным направлениям, оценкой их вклада в развитие страны», — отметил он.
Любимов считает, что нужно принять региональный закон, регулирующий сферу добровольчества по аналогии с федеральным, вступившим в силу 1 мая текущего года.
«Принятие регионального закона позволит расширить возможности господдержки добровольчества, увеличить количество жителей области, участвующих в волонтерском движении. Предлагаю инициировать разработку законопроекта в самые короткие сроки», — указал он.