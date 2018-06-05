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15:28, 5 июня 2018 352
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Любимов предложил принять региональный закон о добровольцах

Любимов предложил принять региональный закон о добровольцах

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Николай Любимов предложил принять региональный закон о добровольцах. Об этом во вторник, 5 июня, сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор отметил, что сейчас в области около 15 тысяч волонтеров.

«Президентом Путиным 2018 год объявлен Годом добровольца. Это стало признанием эффекта и пользы людям от той работы, которую проводят волонтеры по самым разным направлениям, оценкой их вклада в развитие страны», — отметил он.

Любимов считает, что нужно принять региональный закон, регулирующий сферу добровольчества по аналогии с федеральным, вступившим в силу 1 мая текущего года.

«Принятие регионального закона позволит расширить возможности господдержки добровольчества, увеличить количество жителей области, участвующих в волонтерском движении. Предлагаю инициировать разработку законопроекта в самые короткие сроки», — указал он.


© RZN.info

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