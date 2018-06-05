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10:37, 5 июня 2018 822
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Касимовские дороги отремонтируют по решению суда

Касимовские дороги отремонтируют по решению суда

Касимовские дороги отремонтируют по решению суда. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Администрацию Касимова обязали привести в порядок дороги на улицах Широкая, Заречная, Железнодорожная, Южная, а также в микрорайоне Приокский.

Еще два иска находятся на рассмотрении.


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