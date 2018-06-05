Как проскочить? Утренний обзор рязанских пробок: 5 июня

Утром во вторник, 5 июня, на рязанских дорогах образовалось несколько «традиционных пробок». Наиболее длинный затор — на Северной окружной дороге в сторону города. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась от улицы Бирюзова до 1-го Борковского карьера, скорость движения автомобилей не превышает 10 километров в час.
Придется постоять на улице Каширина: От Северной окружной до перекрестка с Семинарской улицей машины едут со скоростью три километров в час.
Пробка на Московском шоссе образовалась от пересечения с Юбилейной улицей и до перекрестка с Народным бульваром, а также от «Премьера» до «Барса».
Примерно на полкилометра, согласно «Яндекс.Картам», растянулась пробка на улице Горького (от пересечения с улицей Новой до улицы Есенина). Скорость там — примерно семь километров в час. Движение затруднено и на улице Есенина: от больницы №4 до пересечения с улицей Маяковского.
Из-за ремонтных работ также есть заторы на Южной окружной.