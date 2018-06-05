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9:49, 5 июня 2018 284
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Главе рязанского минспорта вынесли представление за нарушения пожарной безопасности в спортшколах

Главе рязанского минспорта вынесли представление за нарушения пожарной безопасности в спортшколах

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Главе рязанского минспорта Сергею Икрянникову вынесли представление за нарушения пожарной безопасности в спортшколах. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Нарушения выявили в ГАУ ДО «ДЮСШ «Елатьма», «ДЮСШ «Старт», «ДЮСШ «Факел», «ДЮСШ «Виктория», «ДЮСШ «Рекорд» и «ДЮСШ ДС «Олимпийский». В основном, они связаны с загромождением эвакуационных выходов и отсутствием запоров, позволяющих открывать двери изнутри без ключа. Также в детских учреждениях не проводили испытания внутреннего пожарного водопровода.

Руководителей спортшкол привлекли к дисциплинарной ответственности.


© RZN.info

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