Авария с «БМВ» и КамАЗом попала на видео

Авария с BMW и КамАЗом попала на видео. Ролик опубликовали в группе «
На нем видно, как водитель иномарки проехал на «красный» и на перекрестке столкнулся с КамАЗом.
Напомним,
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Авария с BMW и КамАЗом попала на видео. Ролик опубликовали в группе «
На нем видно, как водитель иномарки проехал на «красный» и на перекрестке столкнулся с КамАЗом.
Напомним,
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К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.