Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:48, 5 июня 2018 654
 0    0

Авария с «БМВ» и КамАЗом попала на видео

Авария с «БМВ» и КамАЗом попала на видео

Авария с BMW и КамАЗом попала на видео. Ролик опубликовали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

На нем видно, как водитель иномарки проехал на «красный» и на перекрестке столкнулся с КамАЗом.

Напомним, ДТП произошло вечером в пятницу, 1 июня. Пострадал 20-летний юноша.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
14:03, 5 июня 2018
Рязанцу грозит до десяти лет колонии за пьяное разбойное нападение
12:48, 5 июня 2018
Авария с «БМВ» и КамАЗом попала на видео
12:34, 5 июня 2018
В Рыбновском районе столкнулись две фуры 1
10:36, 5 июня 2018
В Старожиловском районе дачники решили сжечь мусор и спалили дом
9:48, 5 июня 2018
Пожар на рязанском заводе тушили почти 50 человек. Фоторепортаж
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
37 минут назад
Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 38 429
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
19:54, 22 мая 2018 28 547
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
14:13, 27 мая 2018 27 023
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
8:11, 23 мая 2018 20 060
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
14:55, 23 мая 2018 19 819
В Рязани проверили очереди в поликлиниках. Фото 2
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум