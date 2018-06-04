Юбилей сасовского летного училища отметили концертом и открытием сквера

В пятницу, 1 июня, в Сасове отпраздновали 75-летние летного училища. В этот день в авиагородке открыли сквер и установили памятный знак, пишет издательство «
Курсанты со знаменем в руках прошли колонной по проспекту Молодцова, а около МКЦ работники культуры встретили их хлебом-солью. В праздничном концерте участвовали сами курсанты, которые подготовили для жителей и гостей города песни и танцы. Зрителям также рассказали об истории училища и даже показали фокусы.
«Учиться в летном училище очень почетно, но вместе с тем и очень ответственно, — отметила глава местной администрации Евгения Рубцова. — Профессию пилота выбирают решительные, мужественные люди, патриоты своей страны. Мы гордимся выпускниками училища».
Лучшим работникам училища вручили грамоты и благодарственные письма.
Фото издательства «Пресса»