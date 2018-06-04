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12:21, 4 июня 2018 1 158
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В Рязанской области появится портал о цифровой трансформации региона

В Рязанской области появится портал о цифровой трансформации региона

В Рязанской области прошел круглый стол по теме «Цифровая интеграционная платформа ODANT. Практика применения в регионе и перспективы развития». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На заседании представители региональных органов власти, подведомственных учреждений ФСО России и крупных компаний обсудили практику использования в учреждениях сферы ЖКХ Рязанской области цифровой интеграционной платформы «ODANT», которую разработал коллектив рязанской IT-компании «БизнесИнтерСофт».

Технологию разработали как связующее звено цифровой экономики, позволяющее пользователям обеспечить глобальную совместимость внедренных подсистем и баз данных. Платформу планируют использовать в регионе для объединения в единое информационное пространство.

По итогам участники круглого стола приняли решения разработать архитектуру, концепцию и план мероприятий, а также создать портал, посвященный цифровой трансформации региона.


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