В рязанских детских лагерях началась первая смена

В понедельник, 4 июня, состоялось открытие первой смены в муниципальных загородных лагерях под Рязанью. Торжественное мероприятие прошло и в «Сказке».
Лагерь в текущем году обновился. Самые маленькие отдыхающие разместились в корпусе, построенном на частные средства.
Инвестором выступил ЗАО «Рязанский промышленно-экологический комплекс». Общий объем расходов составил около 5 млн рублей. Как отметили в организации, корпус представляет из себя здание, построенное по технологиям быстро возводимых домов с использованием экологически чистых отделочных материалов. Здесь могут проживать одновременно около 40 детей.
Основные корпуса лагеря были построены в конце 1950-х годов. Строительство нового здания за счет частных средств стало первым примером государственно-частного партнерства в этой сфере. С таким предложением 19 июля прошлого года выступил губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании дискуссионного клуба «Коловрат».
«С приходом в регион нового губернатора сдвинулся с мертвой точки вопрос взаимодействия власти с общественностью. На площадке клуба «Коловрат» можно было выслушать различные точки зрения. На одном из обсуждений была затронута тема Солотчи, ее состояния и застройки многоэтажными домами. Нам захотелось показать, что в этом курортном поселке можно быстро и эффективно реализовывать позитивные проекты, восстанавливать то, что необходимо большому числу граждан, в том числе детские загородные лагеря, — рассказал заместитель директора РПЭК, депутат Рязанской гордумы Олег Шишов.
Он отметил важность того, чтобы «идея получила свое продолжение».
«Надеюсь, что бизнес подхватит проект. В лагере несколько корпусов, требующих серьезного обновления. Это хорошее начало процесса. Надеюсь, что и сам клуб, и участие в нем первого лица региона позволит и дальше двигать такие проекты, — добавил Шишов.