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10:24, 4 июня 2018 242
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В Рязани завершилось предварительное голосование за участников праймериз

В Рязани завершилось предварительное голосование за участников праймериз

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязани подвели итоги единого дня предварительного голосования партии «Единая Россия». В воскресенье, 3 июня, состоялась видеоконференция, на которой руководители региональных отделений рассказали федеральному центру о ходе праймериз.

На совещании присутствовал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» и председатель облдумы Аркадий Фомин, заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Ирина Кащеева, участники проекта «ПолитСтартап» — члены регионального штаба «Молодой Гвардии» Артем Никитин и Светлана Токарева.

В этом году явка избирателей составила более 10%. По словам Аркадия Фомина, это лучший результат за последние годы предварительного голосования. «Мы считаем, что это стало возможным благодаря доверию граждан к нашей партийной процедуре, а также высокой конкуренции среди кандидатов: порядка пяти человек на место», — сказал он.

Лидер регионального штаба партии также обратил внимание на интерес молодежи к участию в праймериз: «Через проект „ПолитСтартап“ мы привлекли к участию 81 человека, это 40% от общего списка».

Наряду с предварительным голосованием за понравившегося кандидата каждый желающий мог отдать голос за проекты комфортной городской среды и благоустройства города. В их числе инициатива, направленная на реконструкцию фонтанов на Московском шоссе — «Народный фонтан. Перезагрузка».

Подсчет голосов начался после 20:00. На совещании отметили, что подробные результаты будут известны в течение трех дней с момента окончания праймериз.


© RZN.info

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