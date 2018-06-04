В Рязани запретят движение на Окском шоссе

В Рязани запретят движение от улицы Свободы до пристани на Окском шоссе. Об этом сообщил
Изменения вступят в силу с 6 июня. На этом участке организуют пешеходную зону, проезд будет запрещен для всех транспортных средств.
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В Рязани запретят движение от улицы Свободы до пристани на Окском шоссе. Об этом сообщил
Изменения вступят в силу с 6 июня. На этом участке организуют пешеходную зону, проезд будет запрещен для всех транспортных средств.
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