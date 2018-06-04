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14:45, 4 июня 2018 1 337
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В Рязани установили памятник покорителю Аляски. Фоторепортаж

В Рязани установили памятник покорителю Аляски. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани установили бюст покорителю Аляски Лаврентию Загоскину. Церемония открытия памятника прошла в понедельник, 4 июня, в Верхнем городском саду на аллее путешественников. Ее посетили зампред правительства Лариса Крохалева, и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов, герой России Михаил Малахов, делегация из Пензы во главе с мэром и родственница путешественника.

Крохалева назвала открытие памятника «знаменательным событием» и отметила, что Загоскин «жил и трудился в Рязани на благо Родины и высоко нес имя России».

Она выразила надежду, что дом Загоскина на улице Вознесенской восстановят, и там оборудуют музей.

Справка

Лаврентий Загоскин — русский морской офицер, исследователь Русской Америки — Аляски, Алеутских островов, Северной Калифорнии.

После двадцатилетней службы в Российском флоте поселился в селе Абакумово Пронского уезда Рязанской губернии, последние годы прожил в Рязани на Вознесенской улице.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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