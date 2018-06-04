В Рязани установили памятник покорителю Аляски. Фоторепортаж

В Рязани установили бюст покорителю Аляски Лаврентию Загоскину. Церемония открытия памятника прошла в понедельник, 4 июня, в Верхнем городском саду на аллее путешественников. Ее посетили зампред правительства Лариса Крохалева, и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов, герой России Михаил Малахов, делегация из Пензы во главе с мэром и родственница путешественника.
Крохалева назвала открытие памятника «знаменательным событием» и отметила, что Загоскин «жил и трудился в Рязани на благо Родины и высоко нес имя России».
Она выразила надежду, что дом Загоскина на улице Вознесенской восстановят, и там оборудуют музей.
Справка
Лаврентий Загоскин — русский морской офицер, исследователь Русской Америки — Аляски, Алеутских островов, Северной Калифорнии.
После двадцатилетней службы в Российском флоте поселился в селе Абакумово Пронского уезда Рязанской губернии, последние годы прожил в Рязани на Вознесенской улице.