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16:56, 4 июня 2018 101
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В Рязани пропал 64-летний мужчина

В Рязани пропал 64-летний мужчина

В Рязани пропал 64-летний Анатолий Макаров. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Мужчина ушел из дома 7 мая. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Макаров носит очки в оправе из желтого металла и наручные часы с металлическим браслетом. Его приметы: рост 170 сантиметров, телосложение плотное, волосы седые короткие, глаза серые.

Рязанец был одет в бело-синюю клетчатую рубашку с коротким рукавом, черную куртку, черные брюки и ботинки.

Всех, кто знает о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.


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