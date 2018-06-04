В Рязани пропал 64-летний мужчина

В Рязани пропал 64-летний Анатолий Макаров. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Мужчина ушел из дома 7 мая. С тех пор о нем ничего неизвестно.
Макаров носит очки в оправе из желтого металла и наручные часы с металлическим браслетом. Его приметы: рост 170 сантиметров, телосложение плотное, волосы седые короткие, глаза серые.
Рязанец был одет в бело-синюю клетчатую рубашку с коротким рукавом, черную куртку, черные брюки и ботинки.
Всех, кто знает о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.