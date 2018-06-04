В Рязани производили поддельное сливочное масло. Об этом сообщил
В Рязани проверили масло «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5%, которое производило ЗАО «Рязанское молоко» (Южный Промузел, дом №8).
В масле нашли жиры немолочного происхождения. В отношении организации возбудили административное производство по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.
14 мая в суде ЗАО «Рязанское молоко» признали виновным и привлекли к административной ответственности. Как установил суд, организация «приняла к переработке от некого поставщика» масло без документов, подтверждающих его качество, безопасность, происхождение. Продукт расфасовали, на этикетке в качестве производителя общество указало собственные реквизиты.
Организация признала обоснованные претензии к недостаточному контролю качества товара и нарушению в маркировке расфасованной продукции.
ЗАО «Рязанское молоко» остановило выпуск некачественной продукции.
Иизготавливаемый товар проверили в лаборатории. Общество зарегистрировало новую декларацию на выпуск сливочного масла, которая подтверждает его соответствие требованиям технических регламентов.