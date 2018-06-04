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15:57, 4 июня 2018 712
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В Рязани производили поддельное сливочное масло

В Рязани производили поддельное сливочное масло

В Рязани производили поддельное сливочное масло. Об этом сообщил сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В Рязани проверили масло «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5%, которое производило ЗАО «Рязанское молоко» (Южный Промузел, дом №8).

В масле нашли жиры немолочного происхождения. В отношении организации возбудили административное производство по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.

14 мая в суде ЗАО «Рязанское молоко» признали виновным и привлекли к административной ответственности. Как установил суд, организация «приняла к переработке от некого поставщика» масло без документов, подтверждающих его качество, безопасность, происхождение. Продукт расфасовали, на этикетке в качестве производителя общество указало собственные реквизиты.

Организация признала обоснованные претензии к недостаточному контролю качества товара и нарушению в маркировке расфасованной продукции.

ЗАО «Рязанское молоко» остановило выпуск некачественной продукции.

Иизготавливаемый товар проверили в лаборатории. Общество зарегистрировало новую декларацию на выпуск сливочного масла, которая подтверждает его соответствие требованиям технических регламентов.


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