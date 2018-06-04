В Рязани подвели итоги электронного предварительного голосования «Единой России»

В Рязани подвели электронного предварительного голосования «Единой России». В нем приняли участие почти две с половиной тысяч человек. Об этом журналистам сообщил лидер регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин на брифинге в воскресенье, 3 июня.
Чтобы отдать свой голос, избиратели оставляли заявки на сайте электронного предварительного голосования, затем подтверждали свое согласие на обработку персональных данных письменным заявлением. Эта формальность, по мнению лидера рязанских единороссов, в некотором роде усложнила процесс голосования через сайт: «Я думаю, на следующий год мы внесем определенные коррективы, и голосование будет полностью проходить онлайн».