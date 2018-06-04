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16:13, 4 июня 2018 632

В Рязани определили победителя областного фестиваля «Во!Семья!»

В Рязани определили победителя областного фестиваля «Во!Семья!»

В Рязани в восьмой раз прошел областной фестиваль «Во!СемьЯ!». В воскресенье, 3 июня, он собрал детей и родителей в Городском парке на улице Ленина.

В этом году партнером фестиваля выступил Прио-Внешторгбанк, который наградил победителя фестиваля.

Одним из центральных событий насыщенной программы стало «Тюнинг-шоу» — конкурс необычных колясок.

Рязанцы увидели машину МЧС с настоящим проблесковым сигналом и набором спасателя, автомобиль ЧМ-2018 с группой поддержки на трибунах, коляску юного партизана, русские народные коляски, коляску «День Победы» и греческую колесницу, запряженную лошадьми.

Победу одержала семья Яницких, она же оказалась и самой активной по итогам всего праздника. Прио-Внешторгбанк по традиции фестиваля подарил чемпионам холодильник, наполненный продуктами.

На празднике для детей и взрослых работали интерактивные площадки. Малыши могли попрыгать на батутах, расписать пряник или сделать русскую народную куклу.

Дети постарше разбирали автомат с юнармейцами, изучали основы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, а юным красавицам предложили бесплатный макияж.

Родителям в это время рассказывали о правилах грудного вскармливания, об удобствах слингов, посвящали в тонкости медицинского страхования и получения материнского капитала.

Мамы также могли поучаствовать в конкурсе боди-арта «Животики» и дефиле самых модных слингомам, а папы — в конкурсе «Наши папаши».


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