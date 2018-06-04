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12:23, 4 июня 2018 1 987
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В Рязани назвали сроки фестиваля воздухоплавания «Небо России»

В Рязани назвали сроки фестиваля воздухоплавания «Небо России»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Фестиваль «Небо России» пройдет в Рязани с 7 по 12 августа. В его рамках организуют Чемпионат ЦФО и 10-й Кубок Рязанской области по воздухоплавательному спорту, сообщили организаторы.

Ожидается, что соревноваться будут 20 тепловых аэростатов.

Заявки можно подавать до 7 июля. В соревнованиях могут участвовать пилоты теплового аэростата, имеющие к моменту регистрации налет не менее 50 часов в качестве пилота-командира.

Программа:

Вторник, 7 августа

Регистрация участников 10:00 — 15:00

Вечерний полет (заправка газом за свой счет) 18:00 — 20:00

Среда, 8 августа

Утренний полет (заправка газом за свой счет) 05:00 — 09:00

Регистрация участников 09:00 — 14:00

Генеральный брифинг для участников 15:00 — 16:30

Заезд участников на территорию Монастырского сада (Рязанский кремль) 17:00-17:30

Подготовка аэростатов к вечернему полету/свечению 18:00-18:40

Торжественное открытие 18:30

Вечерний полет 18:50-20:00

Вечернее свечение 19:30-20:30

Четверг-пятница, 9-10 августа

Утренний спортивный полет 05:00 — 09:00

Вечерний спортивный полет 18:00 — 20:00

Суббота, 11 августа

Утренний спортивный полет 05:00 — 09:00

Заезд на Летное Поле 18:30 — 19:00

Холодное наполнение аэростатов 19:30 — 20:00

Вечернее свечение аэростатов 20:15 — 20:45

Воскресенье, 12 августа

Утренний спортивный полет 05:00 — 09:00

Подведение итогов, награждение 13:00 — 15:00

Полет Key Grab 18:00 — 20:00

В этом году фестиваль организуют в 16-й раз.


© RZN.info

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