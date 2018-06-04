В Рязани назвали сроки фестиваля воздухоплавания «Небо России»

Фестиваль «Небо России» пройдет в Рязани с 7 по 12 августа. В его рамках организуют Чемпионат ЦФО и 10-й Кубок Рязанской области по воздухоплавательному спорту,
Ожидается, что соревноваться будут 20 тепловых аэростатов.
Заявки можно подавать до 7 июля. В соревнованиях могут участвовать пилоты теплового аэростата, имеющие к моменту регистрации налет не менее 50 часов в качестве пилота-командира.
Программа:
Вторник, 7 августа
Регистрация участников 10:00 — 15:00
Вечерний полет (заправка газом за свой счет) 18:00 — 20:00
Среда, 8 августа
Утренний полет (заправка газом за свой счет) 05:00 — 09:00
Регистрация участников 09:00 — 14:00
Генеральный брифинг для участников 15:00 — 16:30
Заезд участников на территорию Монастырского сада (Рязанский кремль) 17:00-17:30
Подготовка аэростатов к вечернему полету/свечению 18:00-18:40
Торжественное открытие 18:30
Вечерний полет 18:50-20:00
Вечернее свечение 19:30-20:30
Четверг-пятница, 9-10 августа
Утренний спортивный полет 05:00 — 09:00
Вечерний спортивный полет 18:00 — 20:00
Суббота, 11 августа
Утренний спортивный полет 05:00 — 09:00
Заезд на Летное Поле 18:30 — 19:00
Холодное наполнение аэростатов 19:30 — 20:00
Вечернее свечение аэростатов 20:15 — 20:45
Воскресенье, 12 августа
Утренний спортивный полет 05:00 — 09:00
Подведение итогов, награждение 13:00 — 15:00
Полет Key Grab 18:00 — 20:00
В этом году фестиваль