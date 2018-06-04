В России предложили приподнять пешеходные переходы над землей. Их планируют организовать рядом с подъездами и детскими площадками, пишут «
Согласно макету, конструкция представляет собой искуственную неровность, на верхнюю грань которой нанесена зебра. Переход должен быть приподнят над землей на 10 сантиметров.
Новый стандарт также рекомендует сузить полосу для движения во дворах до трех метров там, где это возможно. По мнению главы проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александра Шумского, в таком случае одна машина не сможет обогнать другую и снизится вероятность аварий.
Проект еще находится на стадии разработки и по плану будет готов к концу года. В 2019 году ожидается его утверждение.