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16:48, 4 июня 2018 312

В коттеджном поселке «Снегири» отметили День соседа

В коттеджном поселке «Снегири» отметили День соседа

В минувшие выходные в поселке «Снегири» прошел традиционный праздник День соседа, где собрались и жители поселка, и те, кто только собирается сменить городские квартиры на загородное жилье.

В компании рассказали, что в этот раз на мероприятии присутствовало несколько молодых семей, которые совсем недавно стали счастливыми обладателями земельных участков в «Снегирях». Там отметили, что это подтверждает тенденцию последних лет: все больше молодежи осознает преимущества жизни в собственном доме и стремится к покупке загородной недвижимости.

День соседа стартовал с поздравительной речи директора управляющей компании Натальи Федюковой, которая рассказала о плане работ по благоустройству поселка на ближайший год.

Участникам мероприятия предложили пострелять из лука и арбалета. Самые маленькие жители поселка, поделившись на две команды вместе с аниматорами прошли увлекательный квест. Атмосферу праздника поддержали аквагрим, чудо-кузница и традиционный фуршет, многообразие которого дополнили домашней выпечкой жители поселка.

Актуальную информацию о коттеджном поселке «Снегири» вы можете узнать на сайте или по телефону +7 (4912) 98-29-30.


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