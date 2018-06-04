В Касимове «семерку» «сплющило» от столкновения с «ПАЗиком». Фото

В Касимове «семерку» «сплющило» от столкновения с «ПАЗиком». Фотографии опубликовали в группе «
По словам очевидцев, за рулем легковой машины была женщина. Она не пострадала.
Официальных данных об аварии пока нет.
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В Касимове «семерку» «сплющило» от столкновения с «ПАЗиком». Фотографии опубликовали в группе «
По словам очевидцев, за рулем легковой машины была женщина. Она не пострадала.
Официальных данных об аварии пока нет.
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