У остановки «Дом Художника» столкнулись две маршрутки

В понедельник, 4 июня, у остановки «Дом Художника» столкнулись маршрутки №53 и 47. Из-за этого образовалась пробка.
По словам очевидцев, никто не пострадал.
Напомним, накануне у ТЦ «Премьер» водители двух маршруток «
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В понедельник, 4 июня, у остановки «Дом Художника» столкнулись маршрутки №53 и 47. Из-за этого образовалась пробка.
По словам очевидцев, никто не пострадал.
Напомним, накануне у ТЦ «Премьер» водители двух маршруток «
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