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18:01, 4 июня 2018 258
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У остановки «Дом Художника» столкнулись две маршрутки 2

У остановки «Дом Художника» столкнулись две маршрутки

В понедельник, 4 июня, у остановки «Дом Художника» столкнулись маршрутки №53 и 47. Из-за этого образовалась пробка.

По словам очевидцев, никто не пострадал.

Напомним, накануне у ТЦ «Премьер» водители двух маршруток «не поделили» место у остановки.


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