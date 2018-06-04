Студия «АМдизайн» предложила владельцам сайтов продлить «1С-Битрикс» со скидкой 63 процента

Студия «АМдизайн» напомнила рязанцам о необходимости подготовить бизнес к следующему сезону.
Владельцам сайтов предложили обновить «1С-Битрикс: Управление сайтом» до версии 18.0 и получить доступ к новым возможностям: конструктору сайтов и лендингов, новым маркетинговым инструментам, обновлениям интернет-магазина, а также снятию лимита на количество сайтов.
С 1 июня по 15 июля перейти на одну из расширенных лицензий можно по низкой цене.
Получить доступ к обновлениям смогут только пользователи активных лицензий. В рамках акции* стандартное продление обойдется владельцам сайтов по цене льготного:
- Первый сайт 1194 рубля (старая цена), 438 рублей (новая цена);
- Старт 3240 рублей (старая цена), 1188 рублей (новая цена);
- Стандарт 9540 рублей (старая цена), 3498 рублей (новая цена);
- Малый бизнес 21540 рублей (старая цена), 7899 рублей (новая цена);
- Эксперт 31740 рублей (старая цена), 11639 рублей (новая цена);
- Бизнес 43740 рублей (старая цена), 16039 рублей (новая цена).
Теперь на лицензиях «Стандарт», «Малый бизнес» и «Бизнес» можно создавать неограниченное количество сайтов в новом конструкторе Сайты24. Для остальных лицензий количество сайтов будет ограничено (не более двух), а дополнительные сайты снимут с продаж.
Скидка 50% при переходе на лицензии «Стандарт», «Малый бизнес» и «Бизнес»
В рамках акции** перейти на лицензию с расширенными возможностями можно со скидкой 50%:
- Стандарт" (переход с ред. «Первый сайт») 13910 рублей (старая цена), 6955 рублей (новая цена);
- «Стандарт» (переход с ред. «Старт») 10500 рублей (старая цена), 5250 рублей (новая цена);
- «Малый бизнес» (переход с ред."Старт") 30500 рублей (старая цена), 15250 рублей (новая цена);
- «Малый бизнес» (переход с ред. «Стандарт») 20000 рублей (старая цена), 10000 рублей (новая цена);
- «Бизнес» (переход с ред. «Старт») 67500 рублей (старая цена), 33750 рублей (новая цена);
- «Бизнес» (переход с ред. «Стандарт») 57000 рублей (старая цена), 28500 рублей (новая цена);
- «Бизнес» (переход с ред. «Малый бизнес») 37000 рублей (старая цена), 18500 рублей (новая цена);
- «Бизнес» (переход с ред. «Эксперт») 20000 рублей (старая цена), 10000 рублей (новая цена).
Скидка 63% на стандартное продление по цене льготного
Купить обновление можно в агентстве «АМдизайн», официальном партнере «1С-Битрикс». Телефон 470-777 и 99-11-80. Адрес для заказа info@amdesign.ru
*Акция действительна только для владельцев лицензий, которые были куплены до 29 мая 2018 года.
**Акции не распространяются на «Enterprise». Сроки проведения акций с 1 июня по 15 июля 2018 года.